Zaniolo tra il Villarreal e il ritorno in Serie A: pallino di Manna, in attesa di Conte | CM.IT

Nicolò Zaniolo potrebbe fare ritorno in Serie A nel prossimo mercato: Napoli e Fiorentina sulle sue tracce

Una microfrattura al piede non gli ha consentito di far parte della spedizione azzurra, guidata dal commissario tecnico Luciano Spalletti, che a breve volerà in Germania per prendere parte agli Europei. Ma sentiremo, comunque, parlare molto di Nicolò Zaniolo nel corso di queste settimane.

Il 24enne calciatore, quest’anno in prestito all’Aston Villa di Unai Emery dove ha collezionato quaranta presenze condite da tre gol, non verrà riscattato dal club inglese e farà ritorno al Galatasaray, club proprietario del cartellino con un contratto valido fino al 30 giugno 2027. L’ex Roma e Inter, tra le altre, si era trasferito in Premier League la scorsa estate in prestito oneroso, da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto che sarebbe scattato a determinate condizioni per una cifra pari a 22.5 milioni, oltre ad ulteriori 15.5 milioni di bonus: un affare totale da ben 43 milioni. Cifre importanti e difficilmente ripetibili nella sessione di calciomercato estiva che aprirà i battenti il prossimo 1 luglio.

In ogni caso, sono già diverse le voci che coinvolgono Zaniolo, e non tutte portano in Serie A. Nelle scorse ore, infatti, si è parlato di un forte pressing del Villarreal per anticipare la concorrenza delle società italiane, mentre alcune settimane fa vi abbiamo riportato l’interesse di un club inglese come il West Ham, che ha da poco ufficializzato il nuovo manager Julen Lopetegui. Ma il calciatore è stato chiaro, anche con dichiarazioni pubbliche: il suo desiderio è quello di fare ritorno in Italia, se arriveranno offerte che soddisferanno tutte le parti in causa.

Zaniolo nel mirino di Fiorentina e Napoli, in attesa di Antonio Conte

Oltre al noto interesse della Fiorentina, che ha da qualche ora reso ufficiale l’accordo con l’ex allenatore del Monza Raffaele Palladino, che sostituisce Vincenzo Italiano, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche il Napoli sta pensando a Zaniolo per rilanciarlo nel campionato italiano, dopo l’esperienza con la Roma, terminata in malo modo. Viene anche confermata la ferrea volontà di tornare nel Belpaese, dove vive la famiglia e il figlio, per dimostrare tutto il suo valore e tornare a pieno titolo nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti. E a Napoli, intanto, aspettano Antonio Conte, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna pensa al suo vecchio obiettivo dai tempi della Juventus per rinforzare la squadra campana. Il Galatasaray, dal canto suo, desidera rientrare dall’investimento fatto nel febbraio del 2023 e vorrebbe cedere Zaniolo a titolo definitivo. In alternativa, però, prenderà in considerazione anche serie offerte di prestito con obbligo di riscatto. Ne sentiremo ancora parlare, vi terremo aggiornati.