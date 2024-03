Zaniolo e la voglia di Serie A. Ma c’è ancora la Premier sullo sfondo | CM.IT

Nicolò Zaniolo rischia di diventare uno degli uomini mercato in vista della prossima sessione estiva

Le sue parole, rilasciate pochi giorni fa al ‘Corriere dello Sport’, lasciano spazi a pochissimi dubbi: Nicolò Zaniolo non ha dimenticato la Serie A, anzi, la voglia di tornare in Italia è stata espressa con grande chiarezza.

Reduce dalla mini tournée americana con la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti, vittoriosa contro Venezuela ed Ecuador nelle due amichevoli disputate, il 24enne calciatore ha fatto ritorno all’Aston Villa. Con la squadra di Birmingham ha, fino ad oggi, collezionato trentadue presenze in tutte le competizioni, poche dal primo minuto, realizzando tre gol. Ma, come espresso dall’ex Inter e Roma, tra le altre, si aspettava qualcosa di più dall’esperienza in Premier League, sotto la guida di un grande allenatore come Unai Emery. Così non è stato, ad ora, e appare davvero difficile il riscatto da parte dei ‘Villans’, fissato a quota 22.5 milioni di euro, oltre ai 5 milioni già versati per il prestito e 15 milioni di bonus previsti in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

A questo punto, la cosa più probabile è quella del ritorno al Galatasaray dal primo luglio, in attesa di una nuova destinazione. Sì, perché, Zaniolo considera l’esperienza in Turchia finita, dopo i sei mesi trascorsi in Super Lig e, come detto, spera di tornare in Serie A l’estate prossima. Chiaramente, visto che i turchi hanno speso 16.5 milioni di euro per prelevarlo a titolo definitivo dalla Roma nel febbraio scorso (oltre a 13 milioni di bonus, sempre correlati al raggiungimento di determinati obiettivi, personali e di squadra), vorranno rientrare dall’investimento e, se possibile, fare anche una plusvalenza. Dunque, il lavoro per l’entourage di Zaniolo è già partito.

Serie A e ancora Premier: tutte le piste per il futuro di Zaniolo

Scartata la pista che porta alla Lazio, che in un primo momento poteva stuzzicare la voglia di rivalsa di Zaniolo, il prodotto del vivaio della Fiorentina e dell’Inter, ha espresso anche il suo amore per la Roma, ma questa pista risulta di difficilissima realizzazione, per tanti motivi. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, proprio la Viola risulta essere interessata al giocatore, nonostante non sia stato mosso alcun passo concreto e in attesa di capire chi prenderà le redini del mercato dopo la prematura e dolorosa scomparsa di Joe Barone. Di certo, la Fiorentina resta sullo sfondo, così come il Milan, ma tutti i club nostrani dovranno accontentare le richieste del Galatasaray, desideroso di concludere l’affare a titolo definitivo o, in alternativa, con un obbligo di riscatto senza troppe condizioni. Ovviamente, per tornare in Italia, dovranno palesarsi delle proposte serie e concrete. Se, però, queste non dovessero arrivare, attenzione ancora alla pista Premier League, col West Ham che gode di ottimi rapporti con le persone vicine a Zaniolo e potrebbe andare ad infoltire la colonia italiana, attualmente formata da Angelo Ogbonna e Emerson Palmieri, mentre nella scorsa stagione poteva contare anche sul compagno di Nazionale Gianluca Scamacca, adesso all’Atalanta. Situazioni, comunque, tutte da sviluppare, in attesa di capire quali club raggiungeranno i rispettivi obiettivi, chi guiderà dalla panchina le squadre e quale budget avranno a disposizione. Discorsi prematuri, c’è ancora tanta strada da fare. Vi terremo aggiornati.