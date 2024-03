E’ morto Joe Barone: addio al dirigente della Fiorentina

La Fiorentina piange Giuseppe Barone. Il Direttore Generale si è spento oggi all’ospedale San Raffael di Milano. Ne dà notizia il club viola

La Fiorentina e tutto il mondo del calcio piangono la scomparsa di Joe Barone. Con una nota, apparsa sui canali ufficiali, il club viola ha dato notizia della morte del suo Direttore Generale, che domani avrebbe compiuto 58 anni.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano.

Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità , il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili”.

Calciomercato.it si stringe attorno al dolore della famiglia di Joe Barone e della Fiorentina.