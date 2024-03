Zaniolo chiama, ecco il club che lo riporta in Serie A

Zaniolo pronto a tornare in Serie A: l’ammissione dell’attaccante e i club che potrebbero pensarci per la prossima stagione

Zaniolo chiama la Serie A. Mezza stagione al Galatasaray, vincendo il campionato, una intera in Premier League, all’Aston Villa, dove però ha trovato meno spazio di quanto si augurava. Per Nicolò Zaniolo quest’estate potrebbe essere giunto il momento di ritrovare l’Italia e il campionato italiano.

Lo fa capire lo stesso calciatore in un’intervista al ‘Corriere dello sport’: gli manca l’Italia dice, pur lasciando la palla ai club. “Tocca a loro decidere il mio futuro: il cartellino è di proprietà del Galatasaray” e ancora: “Torno? Chi lo sa. Al mio procuratore, Claudio Vigorelli, ho chiesto di informarmi solo se e quanto c’è qualcosa di concreto”.

Presto visto che si è nella fase decisiva della stagione e i club sono impegnati nell’inseguire gli obiettivi sul campo, ma a breve qualcosa si inizierà a muovere. Ed allora dove potrà sbarcare Zaniolo in caso di ritorno in Serie A?

Dal Napoli alla Fiorentina, chi riporta Zaniolo in Serie A

Non alla Lazio, ipotesi esclusa dallo stesso calciatore nell’intervista spiegando che “per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile”.

Difficile anche – almeno al momento – immaginare un ritorno di fiamma della Juventus che punta su altri calciatori nel suo ruolo, così come da escludere un ritorno all’Inter. In piedi resta l’ipotesi Milan, anche se a destra c’è Pulisic, ma i rossoneri sono intenzionati a fare un mercato importante nel reparto avanzato.

Tra le big non va escluso il Napoli, atteso da una vera e propria rivoluzione al termine di questa stagione. Molto ovviamente dipenderà dall’allenatore che sarà chiamato a guidare gli azzurri e dal tipo di modulo adottato. Napoli, ma anche Fiorentina, squadra che ci aveva provato già quest’inverno. Ora però è il tempo del campo: c’è la convocazione all’Europeo da conquistare.