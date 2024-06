Riecco Zaniolo, destinazione inaspettata: arriva in prestito

Il giocatore lascia l’Aston Villa, ma non resterà al Galatasaray. Ecco dove potrebbe finire l’attaccante italiano classe 1999

Sogna l’Italia, ma nel suo futuro può esserci un’altra nazione. Dopo una stagione trascorsa in Inghilterra, con la maglia dell’Aston Villa, l’attaccante è pronto così a cambiare aria.

Il club di Premier League, come è noto, ha, infatti, deciso di non riscattare Nicolò Zaniolo, che dovrà far ritorno, almeno momentaneamente, al Galatasaray. In Turchia sarà chiaramente solo di passaggio, prima di approdare in un nuovo campionato, magari quello de LaLiga.

Secondo quanto riportato da Relevo, Zaniolo, sarebbe, infatti, finito nel mirino del Villarreal. Il ‘Sottomarino giallo’ – come si può leggere sul sito – difficilmente, però, deciderà di mettere sul piatto i 15 milioni di euro che servirebbero per acquistarlo dal club di Istanbul, ma è ipotizzabile un approdo con la formula del prestito. Tra le parti ci sono stati diversi contatti, ma l’affare non è ancora chiuso.

Calciomercato, Zaniolo sogna l’Italia: il punto

Zaniolo, d’altronde, non ha ancora smesso di sperare di tornare a giocare in Serie A, ma il bottino non certo esaltante raccolto con la maglia dell’Aston Villa nell’ultima stagione – ha giocato quaranta partite, ma solo poco più di 1300 minuti, segnando tre reti – non gli ha permesso di attrarre a se l’interesse delle grandi.

E dire che in passato l’ex Roma è stato seguito da Milan e Juventus, ma il club giallorosso preferì cederlo lontano dall’Italia. Oggi il suo nome è stato accostato alla Fiorentina, ma in casa viola le priorità in questi giorni sono state altre. Una volta annunciato il mister, Raffaele Palladino, potrà partire il calciomercato. Zaniolo, dunque, aspetta novità dall’Italia, ma non esclude l’ipotesi Villarreal.