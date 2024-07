Scambio con l’Inter: incontro in sede per chiudere | VIDEO CM.IT

Summit nella sede dell’Inter per definire l’operazione: intesa a un passo tra le due società

È caldo l’asse Inter-Venezia, con le sue società che hanno compiuto passi in avanti importanti nelle ultime ore per l’affare che vede coinvolti Tessmann e Oristanio.

Nel pomeriggio – come raccolto da Calciomercato.it – è arrivato nella sede di Viale della Liberazione il Ds del Venezia Filippo Antonelli ed è in corso il summit decisivo per cercare di chiudere il trasferimento di Tessmann in nerazzurro, mentre Oristanio è destinato a fare il percorso inverso. Sia il centrocampista statunitense che l’ex fantasista del Cagliari vengono valutati 5-6 milioni di euro, con Inter e Venezia al lavoro appunto in questi minuti per definire la doppia operazione che si chiuderebbe a titolo definitivo per entrambi. Tessmann non resterebbe comunque a Milano, con i nerazzurri che lo lascerebbero in prestito al Venezia o in alternativa a un’altra società tra Serie A ed estero. Lo statunitense aveva catturato le attenzioni anche di Torino, Parma e Fiorentina in Italia.

Oristanio invece sembrava a un passo dal trasferimento al Genoa nella trattativa per Martinez, prima del cambio di rotta e della decisione di preferire il Venezia dove avrebbe più minutaggio. In sede è presente anche l’avvocato dell’agenzia che rappresenta il classe 2002. Oristanio nell’ultima stagione aveva giocato in prestito nel Cagliari, che non lo ha però riscattato a fine campionato.