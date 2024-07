Rifiuta la Juventus e sceglie Conte: non bastano 47 milioni

Niente da fare per la Juventus, vano l’assalto del Dt Giuntoli per uno degli obiettivi del mercato bianconero. A spuntarla sarà il Napoli dell’ex Antonio Conte

Dopo Calafiori, la Juventus deve alzare bandiera bianca anche per Alessandro Buongiorno per il reparto difensivo di Thiago Motta.

Sempre più complicata la corsa al mancino del Bologna, con l’Arsenal che ha accelerato nelle ultime ore e pronto a chiudere per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Allora il mirino della ‘Vecchia Signora’ si è spostato sull’altro nazionale azzurro Buongiorno, incassando però il due di picche del centrale del Torino che non vuole tradire i tifosi granata. Niente da fare per Giuntoli e la Juve: il 24enne canterano granata ha chiuso alla possibilità di indossare la maglia dei cugini bianconeri. Procede così spedita la trattativa con il Napoli, dopo il nuovo round avvenuto mercoledì a Milano tra il sodalizio partenopeo e l’agente del giocatore.

Calciomercato Juventus, Buongiorno non tradisce il Torino e sceglie il Napoli

Buongiorno viaggia a grandi passi così verso il Napoli, per un affare da 35 milioni di euro più 5 di bonus che finiranno nelle casse di Cairo.

A queste condizioni l’affare è destinato a chiudersi: accordo a un passo con il Torino, mentre i prossimi giorni serviranno per trovare l’intesa definitiva per l’ingaggio del difensore. Tagliata fuori invece la Juventus, con Buongiorno che non ha voluto tradire il ‘Toro’ e i tifosi granata accasandosi ai rivali cittadini della ‘Vecchia Signora’. Giuntoli – stando a ‘Tuttosport’ – era pronto a mettere sul piatto 42 milioni di euro più 5 di bonus per Cairo. Questa l’offerta per superare la concorrenza del Napoli, che non ha trovato però il via libera da parte del giocatore.

Buongiorno così è destinato all’approdo al Napoli: preaccordo con il club di De Laurentiis, dove ad aspettarlo c’è l’estimatore Conte che lo ha fortemente voluto in Campania.