Juventus, scaricato Vlahovic: pronti 45 milioni per l’erede

La Juventus è alle prese con la scelta del proprio centravanti del futuro ed in tal senso emerge un nome nuovo: l’erede di Dusan Vlahovic può arrivare per 45 milioni di euro.

Dopo anni difficili, nella prossima stagione la Juve è chiamata a tornare grande ed a rialzarsi in maniera definitiva. Troppe, in tal senso, le cose che negli ultimi anni non sono andate per il verso giusto. Con la situazione che nel passaggio da Massimiliano Allegri a Thiago Motta è addirittura peggiorata. In tal senso si ha la sensazione che si abbiano le idee chiare su che cosa fare. Ma, ovviamente, molto dipenderà anche dalla qualificazione o meno in Champions League che può stravolgere il tutto.

Un giocatore che non farà parte verosimilmente del progetto è quasi sicuramente Dusan Vlahovic, che è stato anche in questa stagione la grande delusione tra i bianconeri. Pochi gol, prestazioni al di sotto delle aspettative ed un contributo alla causa quasi nullo. In tal senso, la Juventus si sta guardando attorno ed ora ha messo nel mirino un calciatore che può arrivare in bianconero come erede del serbo per una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso dal momento che sono molto importanti per i bianconeri. Auguriamo una buona lettura a tutti.

Erede di Vlahovic: nel mirino un colpo da 45 milioni

Chiaramente per quanto sia ormai fuori dal progetto della Juventus, non sarà regalato Dusan Vlahovic. La sua cessione porterà nelle casse del club, almeno secondo i piani, i soldi necessari a regalarsi un altro bomber che possa essere maggiormente funzionale al progetto dei bianconeri. In tal senso, stando a quanto raccontato da TeamTalk, la Juventus avrebbe individuato in Jean Philippe Mateta, attualmente in forza al Crystal Palace, il proprio bomber del futuro. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il francese ha un fisico imponente e statuario, oltre ad un innato senso del gol. Il Crystal Palace lo ritiene ovviamente un calciatore fondamentale nel suo progetto e per questa ne fa una valutazione che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. C’è, però, un aspetto da non sottovalutare. Mateta ha il contratto in scadenza nel 2026 e quella estiva è dunque l’ultima occasione che ha il club per monetizzare dalla sua cessione.

Per assicurarsene le prestazioni, però, la Juventus dovrà fare i conti con una concorrenza di alto profilo, visto che Mateta è sui taccuini di club come il Bayern Monaco, il Manchester United e l’Atletico Madrid. A conferma del livello del calciatore. In tal senso, è recente la notizia della Juventus alle prese con il nuovo Camoranesi.