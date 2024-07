Bologna, bye bye Calafiori: l’Arsenal in pressing, ma non è solo | CM.IT

Bologna: l’Arsenal è in pressing per Calafiori, ma il club londinese non è il solo

Sono le ore di Riccardo Calafiori, sempre più vicino all’addio dopo l’assalto dell’Arsenal. Il club inglese è in trattativa con l’entourage del difensore romano che, grazie alla stagione vissuta con Thiago Motta, ha visto schizzare il valore del suo cartellino fino a 40-50 milioni di euro.

Lo stesso Bologna ha deciso di vendere ora il calciatore perché consapevole del suo momento d’oro, anche grazie alla vetrina della Nazionale: la sua corsa nella sfida contro la Croazia ha di fatto effettuato il giro del Mondo. I contatti vanno avanti quindi – confermano indiscrezioni di Calciomercato.it – attraverso il procuratore del classe 2002 con l’obiettivo di concludere in tempi rapidi l’affare.

Calafiori verso la Premier: la posizione del Bologna

Calafiori ha detto sì. O meglio: avrebbe voluto indossare la maglia della Juventus che lo segue e corteggia da diversi mesi, ma i bianconeri non possono avvicinarsi alle cifre richieste dai felsinei e per questo hanno già puntato altri nomi. L’Arsenal può spingersi fino a circa 3-3,5 milioni di euro e deve stare attento al Chelsea, pronto ad entrare in gioco anche in un secondo momento.

Il Bologna, da parte sua, non ha avuto contatti diretti con le società interessate ma verrà aggiornato dall’agente del calciatore che in questa trattativa svolge anche il ruolo di mediatore.