DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Rabiot a Zirkzee: gli aggiornamenti del 25 giugno

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo. Da Rabiot e Thuram a Zirkzee, ecco tutti gli aggiornamenti del 25 giugno riguardanti Serie A ed estero

La Serie A 2024/25 è già entrata nel vivo e con essa anche il calciomercato estivo. È ormai completato il puzzle delle venti panchine del nuovo campionato, così le dirigenze si stanno già muovendo per i primi colpi di mercato in entrata.

L’annuncio di Calhanoglu, arrivato nella serata di ieri, ha messo fine ai rumors sul possibile addio all’Inter. In casa Juventus invece, dopo il colpo Douglas Luiz, si lavora sul doppio fronte Khephren Thuram-Rabiot. I bianconeri sono ancora in attesa di una risposta da parte del Nazionale francese. Per il Milan la priorità è sempre Zirkzee: tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Calciomercato.it.

LIVE