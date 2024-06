Salta il grande colpo: “Ha firmato con la Juventus”

“Lo volevamo – ha dichiarato il vicepresidente del club – ma abbiamo rinunciato perché troppo costoso”. Giuntoli lo regala a Thiago Motta

Giuntoli è lettarlmente scatenato. L’obiettivo del Football director della Juventus è consegnare a Thiago Motta una squadra subito in grado di dare fastidio all’Inter, insomma di lottare per lo Scudetto. La priorità è il centrocampo, come dimostra la maxi operazione Douglas Luiz e i continui contatti per Koopmeiners. Ma anche l’affondo deciso per Khephren Thuram.

Il francese figlio d’arte, nonché fratello minore dell’interista Marcus, è in scadenza a giugno 2025 col Nizza e vuole fortemente trasferirsi in bianconero. Giuntoli ci lavora da tempo e ora ha intensificato i contatti per arrivate alla fumata bianca a prescindere, forse, da Rabiot, ossia dal rinnovo o meno del transalpino (il contratto scade tra 5 giorni…). L’affare sarebbe già a buon punto, tanto che anche in Turchia si sbilanciano. E pure troppo: per ‘gsgazete.com’ è addirittura chiuso.

Il sito turco non ha il minimo dubbio e scrive che “il 23enne centrocampista francese ha firmato un contratto quinquennale con la Juventus“, aggiungendo che “la squadra torinese pagherà al Nizza 18 milioni di euro per questo trasferimento”. Su Thuram jr. c’è, o meglio dire c’era anche il Galatasaray: “Lo volevamo – ha confermato il vicepresidente del club di Istanbul, Ibrahim Hatipoglu – ma abbiamo rinunciato perché troppo costoso”.

Grandi leve e bravo inserirsi negli spazi: Juve, Thuram un grande acquisto

Thuram piace molto anche a Inter e Roma (il neo Ds Ghisolfi lo ha avuto a Nizza fino a un mesetto fa), ma allo stato attuale la Juventus è nettamente davanti. Alcuni rumors danno papà Lilian del tutto convinto del progetto bianconero, e sappiamo quanto sia forte la sua influenza sui propri figli. Il classe 2001 si legherebbe alla società di Exor fino a giugno del 2029.

Thuram è nato in Italia, precisamente a Reggio Emilia, il 26 marzo di 23 anni fa. È cresciuto nelle giovanili del Monaco prima di trasferirsi in Costa Azzurra, al Nizza, nell’estate del 2019. In cinque anni ha collezionato 167 presenze con la maglia dei rossoneri, realizzando 9 gol e fornendo 12 assist.

Alto un metro e novantadue, è un centrocampista forte fisicamente e dalle grandi leve, nonostante ciò ha una buonissima tecnica che utilizza per dialogar bene coi suoi compagni e inserirsi negli spazi. Non c’è alcun dubbio, sul piano tecnico ed economico sarebbe un acquisto eccellente da parte dei bianconeri.