Inter, Calhanoglu allo scoperto: “E’ opportuno fare chiarezza”

Hakan Calhanoglu esce allo scoperto. Il centrocampista turco fa chiarezza in merito al suo futuro: il messaggio all’Inter e ai suoi tifosi è davvero chiaro

Sono i giorni di Hakan Calhanoglu. Il futuro del turco è tornato ad essere in bilico per via del desiderio del Bayern Monaco di riportarlo in Germania. Nelle ultime ore così le notizie sull’ex giocatore del Milan, impegnato agli Europei con la sua Nazionale, sono state davvero tante e molte di queste incontrollate.

In serata ci ha pensato, dunque, lo stesso Calhanoglu a fare chiarezza, con una nota apparsa sui propri social: “Alla luce delle recenti voci che stanno circolando sui media, vorrei cogliere l’occasione per affrontare direttamente la situazione – scrive il turco -. Fino ad ora, mi sono astenuto dal commentare queste speculazioni poiché sono concentrato sulla nazionale turca di cui sono capitano ad Euro 2024. Tuttavia, ritengo che ora sia opportuno fare una dichiarazione chiara per evitare ulteriori malintesi. Sono estremamente felice all’Inter”. Parole chiare, che spazzano via ogni dubbio.

Calciomercato Inter, Calhanoglu: “Voglio vincere ancora più trofei con i nerazzurri”

Hakan Calhanoglu ha poi aggiunto: “Il rapporto che condivido con il club i nostri incredibili tifosi è davvero speciale. Insieme abbiamo raggiunto traguardi significativi e sono entusiasta di poter vincere ancora più trofei con l’Inter in futuro”.

Non sembra, dunque, esserci spazio per un’altra squadra. Il calciatore oggi ha la testa alla Turchia, domani all’Inter: “Ancora una volta in questo momento sono completamente concentrato a rendere felice la gente del mio paese. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno, forza Inter”.