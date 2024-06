Calhanoglu scuote l’Inter: la presa di posizione di Marotta e Inzaghi | CM.IT

Il Bayern Monaco pronto ad affondare il colpo su Hakan Calhanoglu: la valutazione dell’Inter e il messaggio del tecnico sul futuro del nazionale turco

C’è l’ombra del Bayern Monaco su Hakan Calhanoglu, nome sensibile nella lista della società bavarese per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.

Il Bayern corteggia il turco, che non è rimasto indifferente all’interessamento dei vice campioni di Germania nonostante l’idillio con l’Inter e tutto il popolo nerazzurro. Calhanoglu non ha manifestato l’intenzione di lasciare Milano, anche se un’offerta pesante da parte del club tedesco può cambiare le carte in tavola sia per il 30enne centrocampista che per la dirigenza di Viale della Liberazione. Il Bayern Monaco metterebbe sul piatto circa 9 milioni di euro d’ingaggio per il giocatore, che al momento in nerazzurro percepisce uno stipendio tra fisso e bonus vicino ai 7 milioni netti a stagione.

Calciomercato Inter, tra rinnovo e addio: Calhanoglu fa tremare Inzaghi

Calhanoglu ha rinnovato solo l’anno scorso il contratto fino al 2027 e l’Inter – come appreso da Calciomercato.it –non ha in programma un nuovo prolungamento dopo gli accordi raggiunti con altre due colonne dei campioni d’Italia come Barella e capitan Lautaro Martinez.

Il presidente Marotta e il Ds Ausilio hanno altre priorità al momento, come ad esempio il rinnovo di Simone Inzaghi e sbrogliare inoltre la matassa sul futuro di Dumfries che è in scadenza solamente tra un anno. Proprio l’allenatore nerazzurro sarebbe tra i più contrariati rispetto a un possibile addio di Calhanoglu, che ha plasmato in regia dopo la partenza di Brozovic e che ritiene una pedina difficilmente sostituibile nel suo quadro tattico. Da parte del Bayern Monaco non è arrivata ancora nessuna proposta ufficiale nella sede di Viale della Liberazione, ma per Marotta e la nuova proprietà di Oaktree sarebbe difficile rifiutare un assegno vicino ai 60 milioni di euro. È ancora presto per parlare di possibili sostituti, anche se il profilo di Khephren Thuram intriga e non poco l’Inter. Sul fratello di Marcus è forte la concorrenza della Juventus per rimpiazzare Rabiot in caso d’addio dell’ex PSG, che tra l’altro stuzzica proprio Marotta visto il contratto in scadenza. Difficile riprendere Mateo Kovacic dal Manchester City, così come strappare Matteo Pessina al Monza. Un’altra suggestione porta invece nella vicina Bergamo e a Ederson, gioiello della mediana dell’Atalanta. Infine si potrebbe provare a riportare in Serie A il nazionale olandese Jerdy Schouten, ex Bologna, ora al Psv Eindhoven.

Intanto la dirigenza nerazzurra prosegue i negoziati con il Genoa per Martinez, il prescelto tra i pali come vice Sommer. I nerazzurri hanno incassato il sì del portiere spagnolo e hanno un’intesa di massima con i liguri sulla valutazione dell’ex Lipsia fissata a 15 milioni. Resta ancora da sciogliere il nodo sulla contropartita: il Genoa punta su Oristanio, che l’Inter valuta 5 milioni ma che allo stesso tempo vuole inserire nell’operazione un diritto di recompra. L’ex fantasista del Cagliari, inoltre, è corteggiato anche dal Venezia ed è indeciso sulla sua prossima destinazione.