Douglas Luiz non basta: in attesa di Rabiot, c’è una priorità per la Juventus | CM.IT

Imminente la fumata bianca per la firma di Douglas Luiz con la Juventus: il Dt Giuntoli vuole regalare però un altro colpo a centrocampo a Thiago Motta

La Juventus è in attesa di una risposta da Adrien Rabiot, con il nazionale francese che tiene ancora sulle spine la ‘Vecchia Signora’ sul rinnovo di contratto.

Giuntoli ha messo sul piatto un biennale più opzione a quasi 8 milioni di euro a stagione per il prolungamento dell’ex Paris Saint-Germain, che si è preso qualche altro giorno per decidere e dare una risposta definitiva al club bianconero. Il nuovo tecnico Thiago Motta stima molto e conosce bene Rabiot anche in virtù dell’esperienza insieme sotto la Tour Eiffel e spinge per la conferma del centrocampista. Allo stesso tempo il mancino classe ’95 sta valutando altre proposte dall’estero, tra cui spiccano la Premier League e in particolare un eventuale interesse del Real Madrid di Ancelotti, tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi del PSG. Il tempo comunque è prezioso per Giuntoli, che in attesa di Rabiot ha iniziato concretamente a sondare altre piste per rimpiazzare il francese in caso di divorzio.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non si ferma: Thuram in prima fila con l’addio di Rabiot

La Juve intanto sta per assicurarsi a centrocampo Douglas Luiz, con l’inserimento di Barrenechea che ha sbloccato definitivamente la trattativa per il brasiliano con l’Aston Villa dopo il mancato accordo per McKennie.

Agli inglesi andrà anche il cartellino di Iling-Junior e un assegno cash da circa 25 milioni di euro tra perte fissa e bonus, mentre i bianconeri hanno inserito inoltre una percentuale del 10% sulla futura rivendita dei due giocatori cresciuti nella NextGen. L’operazione per motivi di bilancio si chiuderà entro il 30 giugno e presto Douglas Luiz si sottoporrà alle visite mediche con la Juventus direttamente dal ritiro del Brasile negli Stati Uniti, dove il nazionale verdeoro è impegnato in Coppa America. Il brasiliano non sarà però l’unico centrocampista che arriverà alla corte di Thiago Motta perché Giuntoli – come raccolto da Calciomercato.it – spinge anche per Khephren Thuram, specialmente in caso di divorzio con Rabiot. Il figlio e fratello d’arte non rinnoverà con il Nizza e si può liberare per 20-25 milioni di euro dal club di Ligue 1. Thuram è un obiettivo sensibile di Giuntoli da tempi non sospetti ed è in prima fila per rinforzare la mediana della Juve se il connazionale Rabiot non accettasse l’ultima offerta per il rinnovo.

Confermati i contatti per il classe 2001 nato a Reggio Emilia, sul quale c’è la concorrenza della Premier League mentre in passato si era interessata anche la rivale Inter. In alternativa a Thuram spicca il nome di Fofana nella lista della dirigenza della Continassa, più complicate invece le piste che portano a Merino e Anguissa.