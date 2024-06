Barrenechea nell’affare Douglas Luiz-Juventus: ecco cosa manca | CM.IT

McKennie è sfumato, la Juve e l’Aston Villa hanno inserito Barrenechea nella trattativa per Douglas Luiz

Mentre questa sera l’Italia affronterà la Spagna per la seconda giornata del gruppo B degli Europei, in corso di svolgimento in Germania, la Juventus continua a lavorare per chiudere la maxi operazione imbastita con l’Aston Villa.

L’affare dovrebbe portare Douglas Luiz a vestire la maglia bianconera, mentre dovrebbero fare il percorso inverso Iling Junior e un altro giocatore. In un primo momento, il prescelto era Weston McKennie, che non rientra nei piani del nuovo allenatore Thiago Motta ed è in scadenza di contratto nel giugno del 2025. Ma le pretese economiche dell’americano hanno fatto saltare questa opzione, mettendo in discussione l’intera trattativa per qualche ora. Ieri, però, le due società hanno pensato ad un’altra contropartita tecnica che risponde al nome di Enzo Barrenechea.

Il 23enne centrocampista ha disputato una buona stagione con la maglia del Frosinone di Eusebio Di Francesco, nonostante la retrocessione, e sembrava essere destinato ad iniziare il ritiro con la prima squadra dopo il ritorno dal prestito per essere valutato da Motta. Ma il suo è un nome gradito alla dirigenza dei ‘Villans’ e avvicina la chiusura dell’operazione, con conguaglio a favore degli inglesi pari a 25 milioni di euro circa, cifra leggermente più alta data dalla valutazione più bassa dell’argentino rispetto a McKennie. Per arrivare alla fumata bianca, però, manca ancora qualcosa.

Barrenechea-Aston Villa, si tratta per l’accordo totale

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non c’è ancora l’accordo totale tra l’entourage del calciatore e l’Aston Villa, l’ultima cosa che manca per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio. Le parti stanno lavorando alacremente per superare gli ultimi problemi, prima del via libera conclusivo. Intanto, Douglas Luiz dal ritiro del Brasile, impegnato nella Copa America 2024, attende notizie, così come Iling Junior. L’intenzione di tutti gli attori coinvolti è quella di chiudere prima possibile, per poi concentrarsi su altre questioni. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, vi terremo aggiornati.