Altro colpo in esclusiva di Sportitalia: la Coppa America parte col botto

Sportitalia è pronta a trasmettere gratis e in diretta la 48a edizione della Copa America, con Brasile, Argentina e Stati Uniti

In questi giorni le attenzioni dei tifosi di calcio e degli addetti ai lavori sono tutte, chiaramente, su Euro 2024, che si sta svolgendo in Germania. Ieri ha avuto inizio la seconda giornata e stasera toccherà all’Italia sfidare la Spagna. Per gli appassionati si prospetta, così, una giornata davvero intensa.

Prima si potrà, infatti, seguire Slovenia-Serbia, in programma alle 15.00, poi toccherà a Danimarca-Inghilterra, oltre al big match degli azzurri. Ma lo spettacolo del grande calcio non finisce qui. Stanotte, infatti, scatterà la 48a edizione della Copa America.

Copa America su Sportitalia: si inizia con l’Argentina

E la manifestazione non poteva non cominciare con i campioni del Mondo dell’Argentina, che sfideranno il Canada. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia, visibile sul canale 60 del digitale terrestre, alle ore 02.00 di venerdì 21 giugno 2024 con la telecronaca di Francesco Letizia.

Sportitalia è dunque pronta a mostrare in diretta tutti i 32 match della Copa America, che avrà il suo epilogo il prossimo 14 luglio con la finale di Miami. Grande attesa anche per gli Stati Uniti di Christian Pulisic, che giocheranno il 24 giugno contro la Bolivia. Il Brasile, invece, scenderà in campo alle 03.00 del mattino del prossimo 25 giugno contro la Costa Rica.