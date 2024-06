Juve, la chiave per Douglas Luiz e la furia di Giuntoli | CM.IT

L’operazione Douglas Luiz, dopo una brusca frenata, è in dirittura d’arrivo: ultime e retroscena sul nuovo centrocampista della Juventus

Tutto è bene quel che finisce bene, ma non si può negare che la tensione sia salita a livelli altissimi in quel di Torino per arrivare alla chiusura dell’operazione Douglas Luiz. La pietra dello scandalo è stata il signor Weston McKennie, che ha alzato le pretese riguardo ad una buonuscita importante nei confronti della Vecchia Signora.

Le richieste dell’americano hanno mandato su tutte le furie Cristiano Giuntoli, che non è minimamente intenzionato ad accontentarlo per una situazione ereditata dalle gestioni precedenti. Il rischio che l’operazione subisse uno stop definitivo si è paventato nell’aria, salvo poi scontrarsi con la volontà di (quasi) tutte le parti in causa. Weston McKennie è stato estromesso dalla trattativa e l’Aston Villa ha subito fatto una controproposta: inserire Matias Soulé nell’operazione. Il problema è che la Juventus sta ancora effettuando delle riflessioni sull’argentino e, soprattutto, la sua valutazione sfiora i 40 milioni di euro. E così si è arrivato all’ultimo e definitivo incastro, quello che vedrà volare in Premier League Enzo Barrenechea.

Barrenechea al posto di McKennie, ma la chiave è stata la voglia di Juve di Douglas Luiz

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, fondamentale per la riuscita dell’operazione è stata la voglia inarrestabile di Douglas Luiz di raggiungere Thiago Motta a Torino. I due avevano già avuto un contatto telefonico e il tecnico italo-brasiliano ha scelto lui come tassello fondamentale su cui edificare il proprio centrocampo.

Douglas Luiz e Thiago Motta si sono conquistati a vicenda e il brasiliano non ha mai vacillato riguardo alla sua volontà di vestire il bianconero. Questo ha portato Giuntoli e Monchi a trovare una soluzione alternativa a McKennie per concludere l’operazione in ogni caso. E così si è arrivati alla formula definitiva: Iling Jr, Barrenechea + 25 milioni. Valutazione complessiva intorno ai 60 milioni di euro. La Juventus per Douglas Luiz fa un sacrificio, perché Barrenechea nei piani di Giuntoli e Thiago Motta avrebbe dovuto prendere parte al ritiro per giocarsi le sue carte in bianconero. E invece, dopo l’ostruzionismo di McKennie, si è dovuto inserirlo nell’operazione con i Villans. La voglia di Juve di Douglas Luiz è stata accontentata.