Juventus, Rabiot da Ancelotti: Giuntoli pesca anche dal Napoli per il sostituto

Adrien Rabiot tiene sulle spine la Juventus e lascia in sospeso i bianconeri sul rinnovo: Giuntoli a caccia del sostituto a centrocampo in caso d’addio del francese

La Juventus è decisa a chiudere l’operazione per Douglas Luiz, inserendo Barrenechea nell’affare con l’Aston Villa dopo la fase di stallo per il mancato accordo tra gli inglesi e McKennie sull’ingaggio del centrocampista statunitense.

Le richieste di McKennie (che pretendeva anche una buonuscita dalla Juve) stavamo bloccando la trattativa, ripartita però con l’inserimento del giovane argentino ex Frosinone nel mega scambio con i ‘Villans’ che preleveranno anche Iling-Junior dai bianconeri, oltre a incassare un assegno superiore ai 20 milioni di euro. C’è fiducia in casa Juventus per la buona riuscita dell’affare, con Douglas Luiz profilo in cima alla lista di Giuntoli ed espressamente richiesto dal nuovo tecnico Thiago Motta per cambiare volti alla mediana della ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione. McKennie, dopo il mancato approdo a Birmingham, resta comunque sul mercato e la dirigenza della Continassa cercherà un’altra sistemazione per il giocatore.

Calciomercato Juventus, da Thuram ad Anguissa: il poker di Giuntoli per il post Rabiot

Un grosso punto di domanda resta invece su Adrien Rabiot, che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro e anche dal ritiro della Francia lascia il mistero sul suo destino sotto la Mole.

Giuntoli e la Juve hanno messo sul piatto un rinnovo biennale da quasi 16 milioni netti complessivi, oltre a un’opzione fino al 2027. La risposta del nazionale francese non è però ancora arrivata, con l’ex Paris Saint-Germain concentrato sull’Europeo e probabilmente in attesa che si faccia viva con decisione qualche big del vecchio continente. I rumors sul Milan non trovano riscontri concreti, mentre oltre alla Premier League su Rabiot c’è soprattutto l’ombra del Real Madrid dell’estimatore Carlo Ancelotti, che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi del PSG. Giuntoli, in attesa della decisione di Rabiot, intanto sonda diverse piste per il centrocampo e specialmente su quei centrocampisti con scadenza nel 2025.

Khephren Thuram e Fofana restano sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera, senza dimenticare l’interesse di Giuntoli per Merino e Anguissa (il camerunense ha comunque un’opzione di rinnovo fino al 2027 con il Napoli). Tutti profili ‘vantaggiosi’ e con il contratto che scadrà come dicevamo tra un anno, permettendo così alla ‘Vecchia Signora’ di trattare al ribasso il prezzo del cartellino.