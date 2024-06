Rabiot, addio Juve e destinazione inaspettata: “Questione economica” | ESCLUSIVO

Il contratto di Rabiot scade fra undici giorni: “La Juventus ha offerto al francese più di quanto si pensasse”

“Thiago Motta è un’ottima scelta. Siamo stati compagni di squadra, ma questo non determinerà la mia scelta”. Dal ritiro della Francia, Adrien Rabiot non dissipa i dubbi circa il suo rinnovo o meno con la Juventus. Che è ancora in attesa di una risposta all’ultima offerta presentata.

Ma perché Rabiot non sciogle le riserve sul suo futuro? Secondo Emanuele Gamba, intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, “la Juventus ha offerto al francese più di quanto si pensasse, addirittura verso i 7,5 milioni di euro a stagione. Ora non è più una questione tecnica ma economica, quindi è più difficile convincere il giocatore”.

🗣️Emanuele Gamba a TVPlay per @calciomercatoit: “La #Juventus ha offerto a #Rabiot più di quanto si pensasse, addirittura verso i 7,5 milioni. Non è più una questione tecnica ma economica, quindi è più difficile convincere il giocatore” — TVPLAY (@tvplayofficial) June 19, 2024

Il giornalista di ‘La Repubblica’ non sembra credere molto al rinnovo di Rabiot. Anche perché sul centrocampista francese sarebbe piombato nientemeno che il Real Madrid: “Mi dicono di stare attenti al Real per Rabiot a causa del ritiro di Kroos e vista l’età di Modric. Può essere questa la ragione del suo temporeggiare”. Ancelotti è un estimatore del bianconero, allenato già ai tempi del PSG. Fu lui che lo fece debuttare con la maglia dei parigini.

A fine intervento, Gamba ha risposto pure sulla situazione legata a Federico Chiesa, obiettivo di Roma e Napoli: “Il rinnovo è in stallo. Non credo ci sarà e, qualora dovesse rimanere, se ne riparlerebbe a mercato chiuso. Se la Juventus avrà l’occasione di venderlo, lo farà. Thiago Motta non farà follie per trattenerlo”.