Calhanoglu e il Bayern agitano l’Inter: la risposta di Marotta | CM.IT

C’è Hakan Calhanoglu nei desideri del Bayern Monaco per la prossima stagione: gli scenari in casa Inter sul futuro del regista turco

Non solo Frattesi dopo il blitz dell’agente Riso giovedì nella sede nerazzurra per chiedere garanzie sull’utilizzo del proprio assistito. Anche Hakan Calhanoglu agita l’Inter in questa prima parte del mercato estivo.

Il regista turco, impegnato con la sua nazionale agli Europei in Germania, è tentato dal Bayern Monaco che di recente ha provato a sondare la disponibilità del giocatore al trasferimento in Baviera. L’interesse è concreto, anche se attualmente non ci sono ancora trattative in corso tra le due società. Anche perché – come raccolto da Calciomercato.it – l’Inter ritiene incedibile al momento Calhanoglu, perno fondamentale dello scacchiere di Simone Inzaghi e trascinatore dei nerazzurri nel trionfo scudetto in campionato e che ha portato anche in dote la seconda stella. L’ex Milan è sotto contratto con la ‘Beneamata’ fino al giugno 2027 e ha un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti più bonus.

Calciomercato Inter, irrompe il Bayern: la situazione per Calhanoglu

Su Calhanoglu c’è quindi l’ombra del Bayern Monaco che sarebbe pronto ad alzare sensibilmente l’offerta salariale al centrocampista classe ’94, mettendo sul piatto inoltre un assegno da 30-35 milioni di euro per l’Inter.

Offerta però che verrebbe subito rispedita al mittente dalla dirigenza di Viale della Liberazione, intenzionata a non toccare lo zoccolo forte e gli alfieri della rosa a disposizione di Inzaghi. Soltanto una proposta economica fuori mercato e irrinunciabile cambierebbe le carte in tavola: il presidente Marotta si siederebbe a trattare solo per un assegno tra i 50 e i 60 milioni di euro, offerte che eventualmente troverebbero insensibile la proprietà di Oaktree. Negli ultimi giorni inoltre non sono passate sottotraccia le visite nella sede di Viale della Liberazione degli intermediari Branchini e Petralito, con entrambi che hanno un canale preferenziale con il mercato tedesco e il Bayern Monaco (lo stesso Branchini l’anno scorso curò tra l’altro il trasferimento di Pavard a Milano). Nei colloqui con i due agenti, oltre a quei giocatori potenzialmente in uscita dall’Inter, è finito anche il file di Calhanoglu e l’interesse del Bayern per il nazionale turco.

👀 #Inter – Incontro nel pomeriggio nella sede nerazzurra tra la dirigenza e l’agente/intermediario Giovanni #Branchini: possibili operazioni in uscita sul tavolo (potrebbero riaccendersi le sirene dalla Bundesliga per #Dumfries) 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/kdCPtB0joe — Giorgio Musso (@GiokerMusso) June 17, 2024

Calhanoglu non ha manifestato la volontà di cambiare maglia e sarebbe ben felice di continuare l’avventura all’Inter, dall’altro canto non resterebbe indifferente al corteggiamento di una società del calibro del Bayern Monaco e che gli offrirebbe un ingaggio ancora più importante. L’ex Milan, 31 anni il prossimo febbraio, nell’ultima stagione ha messo a referto 15 reti (infallibile tra l’altro dal dischetto) e 4 assist con la casacca nerazzurra.