Serie A, da Roma-Juve a Parma-Inter: gli arbitri della 31esima giornata

I direttori di gara e i varisti del prossimo weekend di campionato: Massa dirigerà il posticipo del lunedì tra Bologna e Napoli

L’AIA ha designato gli arbitri della 31esima giornata di Serie A, che aprirà i battenti domani sera con l’anticipo del venerdì tra Genoa e Udinese.

Il big match della giornata sarà ovviamente Roma-Juventus, in programma all’Olimpico domenica 6 aprile: la sfida tra i giallorossi di Ranieri e i bianconeri di Tudor, che potrebbe essere cruciale per entrambi in ottica piazzamento Champions, è stata affidata ad Andrea Colombo.

Le altre gare di cartellino sono poi quelle che riguardano direttamente la corsa Scudetto: Parma-Inter di sabato alle 18 e Bologna-Napoli in programma lunedì 7 aprile alle 20.45. L’incontro del ‘Tardini’ verrà diretto da Doveri, mentre quello del ‘Dall’Ara’ da Massa.

Ecco tutti gli arbitri della 31esima di Serie A: