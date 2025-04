Dal Napoli alla Juve: colpo in Ucraina, c’è l’annuncio

Le strade delle due squadre potrebbero incontrarsi sul calciomercato. L’obiettivo è in comune e presto sono attese delle novità molto importanti

Il Napoli e la Juventus potrebbero sfidarsi più volte sul calciomercato in attesa di capire se potranno duellare anche in campionato la prossima stagione. Ormai da diversi anni le due squadre non riescono a scontrarsi per obiettivi importanti in Serie A. Per molti questo poteva essere il campionato giusto, ma i problemi avuti dai bianconeri hanno portato il tutto ad essere rinviato almeno a settembre. Per poter competere per lo Scudetto, però, entrambe le squadre devono rinforzarsi e si sta lavorando per individuare i profili ideali per le compagini.

E su un nome ci potrebbe essere un testa a testa senza esclusioni di colpi. Secondo le informazioni di calciomercato, sia la Juventus che il Napoli da tempo seguono da vicino il calciatore. È un nome che piace molto sia a Conte che a Giuntoli. Quindi con una permanenza del tecnico leccese in azzurro, prevediamo un duello tra i club. In caso di un passaggio in bianconero, la Vecchia Signora balzerebbe in pole position in questa corsa.

Calciomercato: sfida Juve-Napoli, i dettagli

Juventus e Napoli sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici. Le scelte in panchina non sono state ancora rese ufficiali e questo rende tutto più complicato. I bianconeri, infatti, spingono per avere Antonio Conte, ma dall’altra parte i partenopei puntano a confermarlo e per farlo sono alla ricerca di quei profili che potrebbero consentire di alzare ancora più il livello della squadra.

E uno dei nomi da tempo sul taccuino di Manna è quello di Sudakov. L’ucraino dello Shakhtar Donetsk nel prossimo calciomercato lascerà la sua attuale squadra e farà un salto di qualità importante. I partenopei sono pronti ad affondare il colpo per accontentare il proprio tecnico. Attenzione, però, alla Juventus. I bianconeri hanno da tempo sulla lista il calciatore e quindi ci attendiamo un testa a testa importante a meno che non ci saranno delle novità in panchina.

Intanto il procuratore di Sudakov conferma la disponibilità da parte del suo assistito di trasferirsi in Serie A nel prossimo calciomercato. Napoli e Juventus, quindi, restano alla finestra e nelle prossime settimane decideranno come muoversi. L’interesse, comunque, è reale e ben presto saranno sciolte le riserve e i due club affonderanno il colpo per assicurarsi il duttile giocatore ucraino.