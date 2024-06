Di Lorenzo tra Juve e Napoli: cos’è cambiato dopo l’incontro Giuffredi-De Laurentiis | CM.IT

Incontro tra l’agente di Giovanni Di Lorenzo e la dirigenza del Napoli: presenti anche De Laurentiis e Conte, cos’è cambiato ora

Nuovo incontro. Dopo quello in sede a Roma con il patron azzurro, Mario Giuffredi ha raggiunto Antonio Conte, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis a Napoli, nel ‘nuovo’ – si fa per dire – quartier generale: l’hotel Britannique.

Di Lorenzo il caso più spinoso. Ma anche tutti gli altri giocatori della scuderia Giuffredi, vale a dire Folorunsho, Gaetano, Mario Rui e Politano sono particolarmente chiacchierati nell’ultimo periodo. Specialmente l’attaccante tagliato da Spalletti dai convocati di Euro 2024. E come annunciato dallo stesso procuratore al termine dell’incontro, Politano resterà al Napoli per un’altra stagione. Blindato.

Blindato anche Folorunsho, che resterà per altri cinque anni in azzurro. Dall’Azzurro Nazionale a quello Napoli, poiché attualmente il centrocampista è impegnato in Germania con l’Italia. L’intenzione della società, come più volte ribadito nell’arco della stagione, è quello di riportarlo alla base e vederlo in ritiro, perché negli ultimi due anni è cresciuto tantissimo. Ma per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo, la situazione è diversa.

Futuro Di Lorenzo: cos’è successo nell’incontro Giuffredi-De Laurentiis

Nonostante un lungo contratto che lega Giovanni Di Lorenzo al Napoli fino al 2028, il giocatore ha espresso la volontà di lasciare il club a causa di incomprensioni e vedute differenti. Conte, però, lo reputa imprescindibile. D’altronde è il capitano.

Mario Giuffredi da settimane sta spiegando alla società che le intenzioni del difensore della Nazionale non sono cambiate. E stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, anche nell’incontro di oggi tra la dirigenza del Napoli e il procuratore di Di Lorenzo non è stata trovata alcuna soluzione al problema che accontenta le parti. Tutti hanno ribadito il proprio punto di vista, ma un notevole passo in avanti non è stato fatto. Giovanni è ancora impegnato nell’Europeo e, dopo il caos scoppiato sulla volontà di lasciare Napoli, una delle richieste è stata proprio quella di lasciare il ragazzo sereno fino al termine della competizione internazionale. Sulle tracce del calciatore ci sarebbe la Juventus, che però non è disposta a sborsare cifre folli per l’acquisto del cartellino. Nel frattempo, Conte e il giocatore si sono sentiti telefonicamente. Magari avranno modo anche di confrontarsi vis à vis. Serviranno nuovi incontri.

Intanto, il mister si presenterà alla stampa e ai tifosi a Palazzo Reale di Napoli il 26 giugno. E proprio in questa circostanza potranno essere sviscerati pubblicamente diversi temi legati al mercato. C’è da aspettarsi qualche indizio anche sul presente e futuro del capitano Di Lorenzo. Per quanto riguarda gli altri assistiti di Giuffredi, tutto sarà rimandato all’inizio del ritiro a Dimaro.

Infatti, saranno da risolvere altri due rebus: quello su Gaetano e quello su Mario Rui. Conte vorrà conoscere di persona Gianluca, centrocampista che è stato mandato in prestito al Cagliari e che ha contribuito enormemente alla salvezza del club rossoblu; per il portoghese situazione differente. La dirigenza partenopea si sta muovendo per stringere un accordo con Spinazzola e in caso di fumata bianca, come già sottolineato su Calciomercato.it, Mario Rui sarà il sacrificato di turno.