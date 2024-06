Giuntoli prova la pazzia, tre per due: Kvaratskhelia e Di Lorenzo alla Juventus

Cristiano Giuntoli cerca l’affare folle con il Napoli: il tre per due che porterebbe Kvaratskhelia e Di Lorenzo alla Juventus

Pazza idea Giuntoli. Il Football Director della Juventus guarda in casa della sua ex squadra, il Napoli, e punta ad un’operazione clamorosa per il calciomercato estivo.

I nomi che finirebbero in bianconero sono Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. A lanciare la bomba è ‘Radio Radio’ che parte dall’interesse noto della Juve per il capitano del Napoli. Di Lorenzo è in rotta con la società partenopea, ha chiesto la cessione, e vuole trasferirsi a Torino, alla corte di Thiago Motta. Un’idea che non è condivisa da De Laurentiis e soprattutto Conte che ha messo il cartello incedibile sotto il nome del terzino.

Stessa cosa anche per Kvaratskhelia, altro calciatore al centro di un caso nel Napoli. Le parole del padre e del procuratore hanno alzato un polverone con la società che si è affrettata a rispondere con un comunicato in cui il georgiano è dichiarato incedibile. Servirà però adeguare l’ingaggio di appena 1,5 milioni d’euro e non sarà facile con la ricca tentazione Psg alla finestra. In questo quadro si inserisce la Juventus con Giuntoli che stravede per il 77 azzurro e dopo averlo portato in Italia, vorrebbe vestirlo di bianconero.

Calciomercato Juventus, Giuntoli punta Kvaratskhelia e Di Lorenzo: Chiesa al Napoli

Questo riferisce ‘Radio Radio’ che spiega anche come la Juventus potrebbe impostare l’operazione, considerando che il valore di Kvaratskhelia per il Napoli è molto elevato e fuori dalla portata dei bianconeri.

Per evitare il grande sborso economico, ecco l’idea del tre per due: Kvara e Di Lorenzo alla corte di Thiago Motta, con Hujsen, Soulé e Chiesa a fare il percorso inverso. Una pazza idea quella lanciata che porterebbe da Conte tre giocatori in uscita dalla Juventus. Sia Hujsen che Soulé sono tra i giovani sacrificabili, mentre per Chiesa il rinnovo tarda ad arrivare e c’è l’ipotesi Roma. L’esterno potrebbe però finire in azzurro prendendo il posto di Kvaratskhelia che ‘tradirebbe’ il ‘Maradona’ andando a Torino. Una folle suggestione che, numeri alla mano, appare difficile possa diventare qualcosa di più concreto.