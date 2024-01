Napoli-Politano, rinnovo fatto: accordo fino al 2027, la firma entro venerdì | CM.IT

Politano ha firmato il suo contratto con il Napoli: l’ufficialità arriverà tra giovedì e venerdì. Matrimonio fino al 2027

Matteo Politano ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Le firme ci sono state: si attende solo l’ufficialità. Tutto fatto in Arabia Saudita. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, dopo le firme ci sarà l’ufficialità attesa tra giovedì e venerdì di questa settimana.

L’agente Mario Giuffredi, ospite del patron azzurro in quel di Riyad, ha anche organizzato, come dimostra la foto qui in alto, un meeting con i vertici dell’Al Shabab, in particolare con lo sceicco proprietario del club e suo figlio. Un incontro costruttivo ma che non ha condotto all’epilogo sperato dai sauditi.

Il Napoli ha rifiutato l’offerta di 13 milioni per Politano ed il calciatore azzurro ha detto no ai 7 milioni a stagione per due anni e mezzo che gli sono stati offerti. Un ‘no’ da 18 milioni netti.

Politano, il rinnovo con il Napoli con un ingaggio da top

Aurelio De Laurentiis ha voluto riconoscere il senso di attaccamento di Politano che ha eletto Napoli a sua seconda città. Ci sarà un miglioramento contrattuale che condurrà Politano a percepire uno stipendio netto che supererà i 3 milioni con i bonus dagli attuali 2.2 milioni a stagione.

Una scadenza lontana, quella del 2027 ed il desiderio di continuare a sentirsi protagonisti. Dopo la trionfale stagione dello scudetto, Politano è uno dei pochi ad aver mantenuto un rendimento importante. Sebbene le rivisitazioni tattiche di Mazzarri rendano più complessa la fase offensiva, l’esterno ha mantenuto la sua verve anche in questo segmento di stagione oltre ad un inizio, con Garcia che lo ha visto come il migliore degli azzurri.