Intrigo Milan e addio a parametro zero: c’è Galliani in agguato | CM.IT

Previsto un incontro tra gli agenti e il Milan per chiarire la situazione: Galliani resta in pressing per portare il giocatore al Monza alla corte dell’altro ex rossonero Nesta

Resta in bilico il futuro al Milan di Daniel Maldini, in evidenza la scorsa stagione con la maglia del Monza dopo la parentesi da dimenticare sempre in prestito all’Empoli.

Il figlio d’arte si è rivelato un fattore nella seconda parte di Serie A nella vicina Brianza, dov’era arrivato nell’ultima sessione invernale del mercato. L’ex tecnico del Monza Palladino gli ha dato spazio e Maldini non ha tradito le attese mettendo a referto anche gol pesanti per gli obiettivi stagionali dei biancorossi. Lo score del classe 2001 recita 4 reti e 2 assist, convincendo il Ceo Adriano Galliani a mettersi in azione ancora prima della fine del campionato per confermare all’U-Power Stadium il fantasista di proprietà del Milan. Nelle ultime ore è circolata inoltre la voce di un possibile addio al ‘Diavolo’ a parametro zero di Maldini e conseguente trasferimento da svincolato sempre nella fila del Monza.

Calciomercato Milan, Maldini e il pressing del Monza: la situazione

Come raccolto da Calciomercato.it, però, il contratto con il Milan del figlio d’arte è in scadenza nel giugno 2025. Nelle prossime ore è in programma comunque un incontro tra l’entourage di Daniel Maldini e il Milan per chiarire la situazione e fare il punto sul futuro del giocatore.

Il Monza rimane in prima fila per assicurarsi nuovamente le prestazioni del 22enne trequartista, che a gennaio era sbarcato alla corte di Palladino in prestito secco. Galliani proverà stavolta a rilevare a titolo definitivo Maldini e anche il nuovo allenatore biancorosso Nesta stima l’ex Empoli e Spezia. Da capire adesso la formula del trasferimento e quale sarà la volontà del Milan, che di recente valutava 5-6 milioni di euro il cartellino del classe 2001. Per Maldini, oltre al pressing del Monza, nelle ultime settimane si sono registrati anche i sondaggi di Roma, Atalanta e Fiorentina.