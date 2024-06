Juventus, Giuntoli è scatenato: chiuso un altro colpo a sorpresa in prospettiva. Tutti i dettagli dell’affare

Dopo aver bloccato Di Gregorio, in attesa del via libera per Szczesny all’Al-Nassr, la dirigenza della Juventus ha chiuso anche il maxi affare Douglas Luiz. Il calciomercato estivo dei bianconeri è sempre più nel vivo.

I prossimi obiettivi di Giuntoli sono Thuram e Koopmeiners, in attesa della risposta di Rabiot sul rinnovo del contratto, senza dimenticare il nome di Calafiori per la difesa. Sono tante le piste aperte per Giuntoli ed il suo staff, nel frattempo però sarebbe arrivato un altro colpo a sorpresa soprattutto in prospettiva.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus si starebbe muovendo con decisione per Aimar Govea dello Swansea. Si tratterebbe di un possibile rinforzo per la Next Gen Serie C, naturalmente con vista sulla Prima Squadra.

Calciomercato Juve, colpo Govea: tutti i dettagli

Il baby attaccante esterno, nato a Madrid, è un classe 2006 cresciuto nello Swansea. Nell’ultima stagione è stato nominato miglior giocatore dell’Academy ed ha anche debuttato in prima squadra in Championship collezionando già 5 presenze.

In vista della prossima stagione è stato inoltre convocato per il ritiro pre-campionato dello Swansea. Giuntoli, però, sta lavorando ancora una volta d’anticipo e vuole portarlo subito a Torino. La Juventus sta per mettere a segno un altro importante colpo in prospettiva.