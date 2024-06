Juve-Douglas Luiz, tutto confermato: ecco le visite mediche | CM.IT

Il centrocampista brasiliano sta per diventare ufficialmente un nuovo rinforzo della Juventus di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli

Il primo grande colpo della Juventus sta per diventare ufficiale. Dopo l’accelerata dei giorni scorsi, il club bianconero è riuscito a sbloccare con l’Aston Villa l’affare Douglas Luiz e trovare l’intesa totale per il trasferimento. Decisivo l’inserimento del cartellino del giovanissimo Barrenechea all’interno della trattativa insieme a quello di Iling Jr., oltre ovviamente ad una parte cash.

Come raccontato nei giorni scorsi, nonostante il clamoroso dietrofront di Weston McKennie a causa delle elevate richieste economiche espresse per lasciare il club ad un anno dalla scadenza, i bianconeri sono riusciti a mantenere pressoché immutate le condizioni precedentemente stabilite e dovranno versare circa 25 milioni di euro nelle casse degli inglesi, oltre alle due contropartite tecniche inserite. Solamente un grosso spavento, dunque, per Cristiano Giuntoli che di certo non ha gradito l’atteggiamento ostativo del centrocampista statunitense.

Tornando all’affare legato a Douglas Luiz, la redazione di Calciomercato.it può confermare che ad inizio della prossima settimana – tra lunedì e martedì – il centrocampista sosterrà le visite mediche prima della firma sul nuovo contratto con la Juve. Iter che il calciatore dovrà affrontare direttamente negli Stati Uniti, dove attualmente è impegnato con la Nazionale Brasiliana in Coppa America. In attesa di novità sul fronte Rabiot, Douglas Luiz sarà quindi il primo innesto per il nuovo centrocampo di Thiago Motta in bianconero.