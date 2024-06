DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Rabiot a Buongiorno: gli aggiornamenti del 21 giugno

Sono giorni decisivi per le ultime panchine in Serie A e i primi colpi di mercato. Da Rabiot a Buongiorno, tutti gli aggiornamenti di giornata

La Serie A 2024/2025 è già entrata nel vivo. Si sta per completare il puzzle delle panchine delle 20 squadre del campionato, ma intanto ci si muove per i primi colpi di mercato in entrata.

Il futuro di Adrien Rabiot tiene in sospeso la Juventus, con il centrocampista francese che non ha ancora comunicato la sua decisione dopo l’offerta di rinnovo presentatagli dai bianconeri. Il Real Madrid è in agguato, mentre Giuntoli pensa al connazionale Thuram per sostituirlo nella mediana di Thiago Motta. In bianconero è in arrivo invece Douglas Luiz, con il brasiliano che sosterrà le visite mediche direttamente dal ritiro del Brasile in Coppa America. L’Inter alle battute finali per Martinez tra i pali, con Oristanio contropartita nell’affare con il Genoa: sul giovane trequartista c’è anche l’inserimento del Venezia. Napoli in pressing su Buongiorno, obiettivo primario in difesa per Conte: la prossima settimana è in programma un incontro con il Ds Manna per strappare il sì del Torino e superare la concorrenza.