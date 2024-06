Retegui-Fiorentina e Belotti-Como: ecco cosa sta succedendo | CM.IT

La Fiorentina vuole comprare una grande prima punta: Retegui resta in cima alla lista, Belotti mette in pausa il Como per i viola

Una grande punta è il principale obiettivo della Fiorentina in questa sessione estiva. I viola non vogliono più sbagliare la scelta come nelle finestre precedenti, in cima alle preferenze c’è sempre Retegui. Come raccolto da Calciomercato.it, gli intermediari sono al lavoro per trovare una quadra, con la società gigliata che non intende andare oltre un’offerta da massimo 25 milioni di euro.

Il Genoa ha sparato alto, chiedendo 30 milioni per il venticinquenne strappato un anno fa al Tigre per circa la metà. La prima stagione in Serie A dell’attaccante cresciuto nel Boca Juniors è stata positiva, nonostante i quattro infortuni che lo hanno costretto a stare ai box per complessivi tre mesi. Di 9 gol, di cui 7 in campionato, e 3 assist è stato il bottino finale di Retegui, fatto esordire in Nazionale italiana da Mancini e, prima di trasferirsi nel nostro Paese, nel mirino pure delle big, Inter e Juve su tutte.

Se Retegui ha in qualche modo lasciato il segno in casa Genoa, non si può dire altrettanto di Belotti a Firenze. 4 le reti realizzate dall’ex capitano del Torino da gennaio a fine stagione, di cui 2 nel recupero della 29esima giornata contro l’Atalanta disputatosi a campionato finito. Lo vuole il neopromosso Como, che nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con la Roma, proprietaria del cartellino.

Come appreso da Calciomercato.it, tuttavia, la fumata bianca ancora non c’è stata perché Belotti – anche per ragioni familiari – ambisce a tornare alla Fiorentina. Il 30enne di Calcinate intende aspettare una risposta dai viola, ma ad oggi le idee di Palladino e soci sono del tutto orientate all’acquisto di una prima punta più giovane come Retegui. Il Como è in pressing su Belotti, con Fabregas che potrebbe ricontattarlo per strappargli il sì.