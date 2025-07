“Mi ricordano gli anni bui”: Inter, scatta l’allarme dopo la conferenza di Marotta e Chivu

Arrivano le reazioni dei tifosi dopo la conferenza stampa di inizio stagione di Cristian Chivu e del presidente Marotta. Cosa succede

Nella giornata di oggi è andata in scena la prima conferenza stampa della nuova stagione anche in casa Inter. Il presidente Beppe Marotta ha affiancato Cristian Chivu per dare ufficialmente il via al nuovo ciclo dei nerazzurri post Simone Inzaghi.

Dal campo al mercato, nessun ridimensionamento per il club nerazzurro: Marotta e Chivu hanno ribadito gli obiettivi della società, rinnovando la sfida al Napoli di Conte per lo Scudetto e la volontà di rimanere ai vertici anche in Europa. Il numero uno dell’Inter non si è nascosto neanche sull’obiettivo Lookman. Tuttavia, la conferenza stampa congiunta divide già i tifosi nerazzurri. Alcuni sostenitori, infatti, temono proprio un ‘ridimensionamento’ nel dopo Inzaghi.

Inter, tifosi divisi sul nuovo corso: le reazioni post conferenza

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Queste conferenze stampa di #Chivu e #Marotta mi ricordano tanto gli anni bui… spero con tutto il cuore di sbagliarmi. — marco cianchi (@cianchiguitar) July 28, 2025

Marotta come sempre impeccabile. vero Leader di questa società. Esprime concetti chiari e spingendo sempre più in alto l’asticella per l’Inter, come è giusto che sia.

Chivu invece proprio non mi dice nulla. spero che parli il campo per lui ma sta tenendo un profilo bassissimo — mark (@bmark85) July 28, 2025

Tipico messaggio mariottiano ad uso del tifoso analfabeta interista.#inzaghi se ne è andato, e Marotta si infurio’

Poi provo’ a prendere #fabregas, e come dice Suwarso, a Como si fecero una grassa risata

Quindi presero Chivu, dopo averlo mandato via 6 mesi fa. https://t.co/HyY0GmDeXw — aforismispicci (@aforismispicci) July 28, 2025

Come fate ancora a sentire Marotta in conferenza stampa, continua a giocare con i tifosi come fossero sudditi. Basta che paghiamo. — Frank Dema (@Francesco54) July 28, 2025

Per Marotta è sempre facile parlare dei limiti di una squadra di «soli giovani» a cui nessuno ha neanche mai pensato. Vorrei però anche sentirlo trarre qualche conclusione sull’idea di squadra di soli vecchi a cui si è concretamente avvicinato negli ultimi anni https://t.co/2E2p36TEWw — Sebastiano Leonida Bianco (@sebastionida) July 28, 2025

Le dichiarazioni del presidente Beppe Marotta non convincono tutti i tifosi. Il verdetto, come sempre, spetta ora al campo.