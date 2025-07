Calciomercato, dalla Roma al Milan: la svolta per l’attaccante

Una nuova occasione di mercato per una nuova svolta in Serie A. Ecco il nuovo innesto di qualità in attacco dalla Roma: non c’è solo il Milan

Una nuova occasione di mercato dalla Roma per le big italiane. C’è anche il Milan forte sul giovane attaccante giallorosso: scopriamo gli ultimi dettagli in vista della prossima stagione. Una novità interessante per ambire a grandi palcoscenici: tutto può cambiare nelle prossime ore per un nuovo intreccio di calciomercato. Spunta la nuova idea interessante per rinforzare il reparto offensivo del Milan, ma c’è anche il Napoli molto interessato al giocatore. La società giallorossa dovrà così prendere una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro del giovane attaccante: ecco dove giocherà.

Calciomercato Roma, nuovo attaccante per il Milan: c’è anche il Napoli

Le big italiane continuano a monitorare attentamente il fronte calciomercato in ottica futura. Una nuova occasione di mercato proveniente da Roma: spunta la nuova occasione da cogliere al volo per rinforzare l’attacco del Milan.

Come svelato su X dal giornalista di Gazzetta Regionale, Lorenzo Canicchio, il Napoli segue con grande attenzione Manuel Nardozi, attaccante 2006 di proprietà della Roma di ritorno dal prestito al Parma. Occhio anche al Milan che è sempre alla ricerca di giovani talenti in ottica futura.

Protagonista nel settore giovanile giallorosso, ha vissuto anche un’esperienza in prestito al Parma. Ora è pronto per la svolta della sua carriera firmando con un top club italiano. Milan e Napoli continuano a monitorare la sua situazione contrattuale per ambire a grandi palcoscenici: una svolta decisiva per sognare la Serie A.

Un momento decisivo per continuare a pensare a nuovi colpi anche per il futuro in casa rossonera. Il presidente De Laurentiis sta cercando di allestire una rosa a sua volta con tanti tasselli mancanti rispetto all’ultima stagione. Nardozi farebbe così parte della Primavera, ma il classe 2006 è voglioso di nuove sfide anche nel campionato italiano.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla svolta decisiva in Serie A: una nuova occasione da urlo per continuare ad essere protagonista prima del grande salto di qualità tanto atteso.