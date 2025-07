Il popolo rossonero riabbraccia Galliani: ritorno clamoroso al Milan

Un ritorno che sta facendo discutere sui social e non: il punto della situazione

Il poker rifilato al Liverpool in amichevole ha fatto tornare il sorriso ai tifosi del Milan. I rossoneri hanno gioito nel vedere Rafa Leao e compagni giocare da squadra.

E’ solo calcio d’estate, è vero, ma i segnali positivi forniti dagli uomini di Massimiliano Allegri sono importanti dopo una stagione davvero disastrosa. Il popolo ha accolto più che positivamente l’arrivo del tecnico livornese: c’è la consapevolezza che l’ex Juventus non offrirà un calcio spettacolare, ma allo stesso tempo si è convinti che farà rendere al meglio i giocatori a disposizione, riuscendo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

In sintesi, per la maggior parte del sostenitori rossoneri, Massimiliano Allegri è tutto ciò che serve in questo periodo storico. Il Diavolo, dunque, ha fatto un tuffo nel passato. Un tuffo che potrebbe essere ancora più intenso e profondo se i rumors che stanno circolando in queste ore sul web diventassero realtà.

Galliani al Milan, social impazziti

Sui social, infatti, si sta diffondendo sempre più la suggestione che vorrebbe Adriano Galliani di ritorno al Milan. il popolo virtuale del Diavolo ne sta scrivendo parecchio, sperando che qualcosa di vero ci sia.

Il ‘Milan Twitter’ così è ormai da qualche ora che discute del possibile ritorno di colui che nel ruolo di Amministratore Delegato al fianco di Silvio Berlusconi ha scritto la storia del Milan.

Marco Poggi, Harrison Ford, Zazzaroni, Galliani.

Ho smesso di cercare un senso. Sto solo guardando cosa succede. pic.twitter.com/Kc012A0jen — Ronnie con la V (@Veronique_II) July 26, 2025

Galliani presidente del Milan 🥹

Sarei felice come un bambino.

Togliete di mezzo quel benzinaro di Scaroni.

Riportatemi papà 🥹 pic.twitter.com/ET5goCrfVF — 𝔼𝕝 𝔹𝕖𝕓𝕠𝕥𝕖 ✝️ (@Adlinismo_) July 26, 2025

Voci di corridoio abbastanza diffuse affermano di un possibile ritorno di Adriano Galliani ma stavolta come Presidente del Milan al posto di Paolo Scaroni. Noi staremo qui a vedere ma pronti ad abbracciarti a braccia aperte! 😃 🏴🚩#amicidiacmilan #sempremilan pic.twitter.com/p9hTvfKetc — Amici di A.C. Milan (@AmiciMilan) July 27, 2025

Adriano Galliani presidente del Milan al posto di Scaroni per me è un grandissimo si. https://t.co/7YpobC2Qzo — Marco.sps ❤️🖤 (@MarcoRN70) July 26, 2025

In che vesti tornerebbe Galliani? La posizione più gettonata è quella di presidente, al posto di Paolo Scaroni. Il popolo milanista, nostalgico di un passato che non c’è più, sogna dunque il suo ritorno. La voce sta correndo veloce anche lontano dai social ed è impossibile che non abbia raggiunto il diretto interessato, ma al momento tutto tace.