Hjulmand, sempre più eroe in Portogallo, ma che rimpianto per le italiane I ESCLUSIVO

Il centrocampista danese Morten Hjulmand è tra i protagonisti in Germania: super gol da 28 metri per l’ex Lecce

Il suo gol ha fatto il giro del Mondo. Un tiro pazzesco da 28 metri contro l’Inghilterra, diventato virale e applaudito da tutti, tifosi e avversari. I numeri di Morten Hjulmand con lo Sporting e con la sua Nazionale non fanno che, inevitabilmente, aumentare i rimpianti in Serie A. Perché centrocampisti così, a cifre non esorbitanti, sono difficili da trovare in Europa.

Prima del trasferimento in Portogallo, al 24enne si erano interessate Milan e Lazio, ma nessuna società italiana ha mai presentato offerte concrete o comunque vicine al valore del classe ’99. Solo lo Sporting, ricordiamolo, si è mosso dimostrando immediatamente la volontà di investire sul lusitano, ad oggi vero idolo dei tifosi della società di Lisbona e trascinatore della squadra.

Sulla consacrazione del giocatore si è espresso, nei giorni scorsi, il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino in un’intervista esclusiva a Tv Play. “Si dice che l’erba del vicino è sempre più verde, ma a volte nel calcio questo non avviene. Nessuno ha pensato di poter spendere 20 milioni per lui, lo ha fatto lo Sporting, ognuno fa le proprie valutazioni”.