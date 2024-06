Via dalla Juventus, Chiesa ‘bocciato’: “Ne sarei sorpreso”

Per Federico Chiesa al Bayern Monaco arriva la bocciatura: l’agente vede il futuro dell’attaccante in due club

Futuro da decidere per Federico Chiesa. L’attaccante ha il contratto con la Juventus in scadenza nel 2025 e non ha fretta di rinnovare.

Sulle sue tracce, come raccontato da Calciomercato.it, c’è la Roma che ha avuto un incontro con il procuratore del calciatore, stimato da Daniele De Rossi. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Bayern Monaco, club che già nei mesi scorsi aveva mostrato interesse per il 26enne ex Fiorentina. Per capire quel che accadrà bisognerà con ogni probabilità attendere la fine dell’Europeo, dove Chiesa è impegnato con l’Italia, ma intanto c’è chi analizza la situazione e esprime i propri dubbi su un futuro in Bundesliga.

Si tratta dell’agente Fifa Davide Torchia, intervenuto a ‘Tv Play’, soffermandosi proprio sul destino di Chiesa nella prossima stagione. Il procuratore ha, infatti, affermato: “Non vedo Chiesa come un giocatore di caratura internazionale. Sarei sorpreso se andasse al Bayern Monaco”. Più fattibili le piste italiane: “Forse potrebbe essere adatto a squadre come Napoli e Roma. La sua situazione contrattuale – conclude – lo mette nella condizione di andare via dalla Juve”.