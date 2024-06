Theo Hernandez e il Milan ad un bivio: blitz a sorpresa dalla Premier

Dall’Inghilterra trapelano nuove indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez: un altro top club sulle tracce del terzino francese

Protagonista con la maglia della sua Francia nella fase a girone degli Europei, Theo Hernandez sta continuando a calamitare non poche voci di mercato. Accostato nelle ultime settimane soprattutto al Bayern Monaco, l’esterno mancino transalpino sarebbe finito nei dossier di un club della Premier League.

Stando a quanto riferito da HITC, infatti, nelle ultime ore il Chelsea avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Desiderosi di puntellare la propria batteria di esterni con un innesto di qualità, i Blues avrebbero inserito il profilo del terzino del Milan in una lista di possibili acquisti che comprende – tra gli altri – anche Federico Dimarco. Fino a questo momento, però, i contatti non avrebbero portato ancora a proposte ufficiali. Staremo a vedere, però, se la traccia Theo Hernandez-Milan possa effettivamente scaldarsi nel corso delle prossime settimane.

D’altro canto la posizione del Milan e dell’ex Real Madrid è piuttosto netta. I rossoneri sono irremovibili nella valutazione del calciatore che oscilla tra 80 e 100 milioni di euro. Ecco perché i sondaggi effettuati dai diversi top club interessati a Theo Hernandez non hanno mai portato a sbocchi concreti. Tuttavia, come anticipato da calciomercato.it, il calciatore si aspetta una mossa ufficiale da parte del club in merito alla questione rinnovo: Theo è infatti legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2026. Situazione che impone al club rossonero valutazioni immediate per evitare di trascinare troppo a lungo una situazione che comunque appare ancora piuttosto fluida. Staremo a vedere cosa succederà.