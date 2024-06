Cessione o super rinnovo: Theo Hernandez aspetta il Milan | CM.IT

Il futuro di Theo Hernandez resta in bilico: il punto sul terzino del Milan, con Bayern e PSG in attesa di novità.

La grande prestazione contro l’Austria ha riacceso i riflettori su Theo Hernandez. Il terzino è stato il migliore in campo della Francia insieme a Maignan e, tra un elogio e l’altro, i tifosi del Milan hanno ripreso ad interrogarsi sul suo futuro. Il suo “non so se resterò” ha intensificato i rumors su un possibile addio.

Come anticipato da Calciomercato.it a marzo, dopo cinque anni durante i quali ha sempre nettamente escluso un suo addio ai rossoneri, quest’anno Theo è aperto a delle riflessioni. A quasi 27 anni si avvicina la fase decisiva della sua carriera e l’ex Real Madrid vuole certezze a stretto giro di posta. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, diversi top club europei hanno richiesto al Milan e al suo entourage informazioni sul suo trasferimento, ma le pretese della società meneghina, irremovibile su una valutazione che oscilla tra 80 e 100 milioni di euro, hanno spento ogni discorso sul nascere.

Theo, dunque, attende ora una mossa dal suo club. Il suo attuale accordo scade nel 2026, non ci sono stati contatti per il rinnovo e la soluzione peggiore per tutti sarebbe “perdere” questa stagione giungendo poi al 2025 con un solo anno di contratto all’orizzonte. A quel punto, per il Milan sarebbe impossibile percepire le cifre che le squadre interessate mettono sul tavolo in questa sessione.

Il terzino si aspetta, dunque, che i rossoneri si facciano avanti con una proposta irrinunciabile che migliori il suo accordo attuale e lo leghi a vita ai colori rossoneri, oppure che il club si renda disponibile a negoziare la sua cessione nelle prossime settimane. Una fase di stallo che Theo spera di superare una volta concluso l’Europeo. Il pallone è tra i piedi del Milan.