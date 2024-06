L’Inter adesso trema, doppio no: così si prendono Calhanoglu

L’Inter rischia di dover affrontare l’assalto della big europea per Hakan Calhanoglu: dopo il doppio rifiuto, sono pronti a puntare sul turco

Calhanoglu via dall’Inter. I nerazzurri potrebbero dover fare i conti con l’assalto della big europea sul centrocampista turco.

Attualmente impegnato con la propria nazionale ad Euro2024, di cui è anche capitano, il 30enne ex Milan è stato tra i protagonisti indiscussi della squadra di Inzaghi nella stagione appena conclusa. Un rendimento elevatissimo che ha fatto sì che il suo nome fosse inserito tra i possibili obiettivi del Bayern Monaco.

Lo scrive la ‘Bild’, secondo cui i tedeschi avrebbero aperto il file riguardante proprio Calhanoglu. Un’idea arrivata viste le difficoltà a raggiungere Palhinha, grande obiettivo di mercato – ormai da oltre un anno – per la mediana della squadra affidata a Kompany.

Calciomercato Inter, il Bayern ci prova per Calhanoglu

Il Fulham ha, infatti, respinto già una doppia offerta arrivata da Monaco di Baviera. Prima c’è stato il no alla proposta da 35 milioni di euro, quindi quella da 45 milioni.

Il Bayern Monaco starebbe preparando un’altra proposta da 46 milioni, bonus compresi, per provare a strappare il sì del club inglese che però vorrebbe ancora di più. La ‘Bild’ sostiene che la dirigenza bavarese non sarebbe disposta ad alzare ulteriormente l’offerta ed è per questo che starebbe pensando di virare sul centrocampista dell’Inter.

Certo, si tratterebbe di due calciatori con caratteristiche differenti, ma al Bayern Monaco ritengono che Calhanoglu possa essere la giusta alternativa per il centrocampo di Kompany. Resta da vedere come risponderà l’Inter ad un eventuale assalto al turco: di certo 45 milioni di euro non sarebbero sufficienti a far cadere in tentazione i nerazzurri.