Mbappe avvisa il Psg, richiesta choc da 100 milioni: il motivo

Lo ‘scontro’ tra Mbappe e il Paris Saint Germain non sarebbe finito qui: lo scenario relativo all’ultimo contenzioso. Ecco cosa è successo

Costretto a partire dalla panchina nella sfida contro l’Olanda, Kylian Mbappe vuole ritagliarsi un ruolo importante in un Europeo che finora non lo ha visto protagonista centrale. Dopo aver calamitato a lungo l’attenzione mediatica per le voci riguardanti il suo futuro – che dalla prossima stagione sarà al Real Madrid – il fuoriclasse francese è ritornato nuovamente sulla cresta dell’onda.

Non tanto per quanto fatto agli Europei, quanto per il profilarsi di un confronto a suon di milioni con la sua ex squadra. Secondo quanto evidenziato da l‘Equipe, infatti, Mbappe avrebbe fatto recapitare al Psg una richiesta complessiva da 100 milioni di euro tra stipendi e presunti bonus che non sarebbero stati pagati nel corso della sua permanenza all’ombra della Tour Eiffel.

Scenario ovviamente ancora tutto da confermare ma che potrebbe portare ad un’ulteriore rottura tra le parti. Ai ferri corti con il Psg ormai da mesi per la sua volontà di cambiare aria, Mbappe potrebbe adire le vie legali per sistemare una questione tutt’altro che banale, al momento soltanto allo stato embrionale. Per adesso, però, non si segnalano all’orizzonte mosse ufficiali, almeno in tempi relativamente brevi. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso delle prossime settimane.