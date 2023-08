DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 16 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 16 agosto

L’Inter non si ferma e accoglie anche Marko Arnautovic per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. L’attaccante austriaco oggi si sottoporrà alle visite mediche, prima della firma sul contratto con i nerazzurri.

Ieri intanto è stato ufficializzato Carlos Augusto che prenderà il posto di Gosens, accasatosi all’Union Berlino in Bundesliga. Pressing della Juventus per Berardi: primi approcci con il Sassuolo, mentre si riaccendono le sirene dalla Premier e in chiave PSG per Chiesa. Spalletti, nonostante il contenzioso tra la Federcalcio e De Laurentiis, rimane in pole per la panchina azzurra dopo le dimissioni di Mancini.

Calciomercato, tutte le trattative e le news del 15 agosto

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, mercoledì 16 agosto 2023.

LIVE

08:10 Atalanta, scatto per Holm L’Atalanta si avvicina a Holm: accelerazione del club orobico per il laterale in forza allo Spezia e accostato in diverse occasioni anche a Juventus, Sassuolo e Inter.