Arnautovic Day all’Inter: “Bentornato in famiglia” | VIDEO CM.IT

Dopo tredici anni Marko Arnautovic torna a indossare la maglia nerazzurra: Simone Inzaghi ha il suo nuovo attaccante

È il giorno di Marko Arnautovic in casa Inter. L’attaccante austriaco è pronto a legarsi ai nerazzurri e a completare il reparto d’attacco di Simone Inzaghi.

L’ormai ex Bologna è arrivato nella serata di ieri a Milano e ha cenato in hotel con il Ds Ausilio, mentre questa mattina ha raggiunto la clinica Humanitas a Rozzano per svolgere le rituali visite mediche. Verso ora di pranzo la tappa invece al Coni per l’idoneità sportiva, con l’accoglienza e i primi scatti con i tifosi interisti. Caloroso l’abbraccio della Curva Nord per il nuovo attaccante di Inzaghi: “Bentornato in famiglia”, recitava lo striscione esposto davanti al Coni. Terminato l’iter medico, Arnautovic si recherà nel pomeriggio in sede dove metterà nero su bianco al contratto biennale (con eventuale opzione) con l’Inter. Al Bologna tra parte fissa e bonus andranno 10 milioni di euro.

Nelle prossime ore arriverà quindi già l’ufficialità per Arnautovic (nono acquisto della finestra estiva della coppia Marotta-Ausilio) che torna così a indossare la maglia nerazzurra a tredici anni di distanza. Il 34enne nazionale austriaco si metterà subito a disposizione di Inzaghi ad Appiano Gentile e se tutto procederà senza intoppi sarà regolarmente convocato sabato per l’esordio in campionato a San Siro contro il Monza.