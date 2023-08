Clamoroso Vlahovic: offerta monstre dall’Arabia, cosa è successo | ESCLUSIVO

L’Al Hilal, prima di andare su Neymar, ha contattato la Juventus per Dusan Vlahovic: esclusiva Calciomercato.it

L’intreccio tra Dusan Vlahovc e Romelu Lukaku è una delle grandi telenovele di questa sessione estiva di calciomercato. Oltre ai dialoghi col Chelsea, poi, la Juventus ha avuto diversi contatti anche con l’Arabia Saudita per la possibile cessione dell’attaccante serbo.

In particolare, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Al Hilal ha approfondito i contatti con la Vecchia Signora per portare Dusan Vlahovic in Arabia con un’offerta monstre. Dei dialoghi che avevano anche trovato un’apertura da parte della Juventus, che non ha mai nascosto di valutare tutte le possibili occasioni in uscita, ma che si sono interrotti quando l’Al Hilal è riuscito a mettere le mani su Neymar. Il brasiliano ha, di fatto, bloccato ogni tipo di dialogo con i bianconeri per Vlahovic e ora non sembrano esserci più margini per riaprire questa pista.