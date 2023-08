Il Milan prova il blitz in casa Juve: colpo last minute clamoroso

Dopo un calciomercato tutto all’attacco, il Milan vuole la ciliegina sulla torta: l’ultimo colpo può arrivare dalla Juventus

Forse anche i tifosi del Milan più ottimisti, dopo gli addii di Maldini e Massara prima, e di Sandro Tonali poi, avrebbero fatto fatica ad immaginare un Diavolo protagonista sul mercato così come abbiamo visto in queste settimane. Ma il club rossonero, di sicuro, è stata la società più attiva in entrata in Serie A, ribadendo le proprie ambizioni.

Se tutti i vari colpi regalati a Stefano Pioli si riveleranno effettivamente funzionali a riproporre il Milan ai vertici, lo scopriremo solo con il tempo, ma intanto Gerry Cardinale ha dimostrato di avere idee, ambizione e di fare sul serio, puntando a vedere un Diavolo ancora protagonista. I numerosi colpi visti fin qui, comunque, potrebbero non essere ancora finiti. L’impressione è che manchi ancora un ultimo tassello per completare una campagna acquisti scoppiettante. E questo ultimo pezzo del mosaico potrebbe arrivare dalla Juventus.

Milan, assalto alla Juventus per l’attaccante: idea che prende corpo

Se c’è un difetto emerso nel precampionato del Milan, è stata la difficoltà a fare gol. Per cautelarsi, la dirigenza vuole un ultimo innesto là davanti e guarda in casa bianconera.

Secondo ‘Sky Sport’, il nome che sta stuzzicando la dirigenza milanista è quello di Moise Kean, anche per inserire un giocatore italiano per il discorso liste. Il giocatore vuole più spazio, a Torino non è sicuro di trovarne, anzi. Per il momento siamo ancora a livello di sondaggi e non di trattativa vera e propria, la difficoltà per il Milan sarebbe strappare l’assenso della Juventus visto che l’intenzione è di chiedere il giocatore in prestito oneroso. La Juventus vorrebbe invece monetizzare, ma il prestito potrebbe diventare anche obbligo di riscatto a determinate condizioni.