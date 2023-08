L’annuncio che rivela il futuro di Zaniolo: “Vuole andare”

Dalla Turchia arriva l’annuncio che chiarisce quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo: la volontà del giocatore è totale

La decisione di separarsi dalla Roma nel corso della stagione passata è stata quella giusta, sia per il club capitolino sia per Nicolò Zaniolo. In Turchia ha ritrovato centralità e entusiasmo, che ora possono subito riportarlo su grandi palcoscenici.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, l’Aston Villa ha accelerato per aggiudicarsi l’ex Inter. La trattativa con il Galatasaray sembra essere entrata nella fase più calda, con l’approdo in Premier League che appare sempre più vicino. Ne ha parlato anche Okan Buruk, tecnico del club turco, ai microfoni di NTV Spor: “La trattativa prosegue e Zaniolo vuole giocare in Premier League, noi rispettiamo questa scelta. Se verranno soddisfatti gli interessi del club, allora il suo trasferimento avrà luogo”. Una posizione molto chiara su quello che potrebbe essere il futuro di Nicolò Zaniolo, con la Premier League che potrebbe diventare il teatro delle sue gesta.