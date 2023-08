Arnautovic Inter, accordo totale: a Milano per le visite | CM.IT

Accordo totale tra Inter e Bologna per il trasferimento di Arnautovic, l’attaccante austriaco volerà a Milano nelle prossime ore: le ultime

Finalmente ci siamo, a poco meno di una settimana dall’inizio del campionato, Simone Inzaghi avrà il tanto agognato attaccante di manovra: accordo totale col Bologna per Marko Arnautovic.

Come vi avevamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei giorni scorsi, l’austriaco aveva scalato le gerarchie per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter in questa sessione di mercato. Si tratta di un’operazione complessiva di 10 milioni (8 più bonus), che consegnerà al tecnico romagnolo una prima punta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Arnautovic è atteso a Milano nelle prossime ore e tra domani e dopodomani dovrà sostenere le visite mediche all’Humanitas prima di firmare il contratto che sancirà il suo ritorno in nerazzurro. Se non ci saranno ritardi tra visite mediche e firme, l’attaccante sarà a disposizione di Inzaghi già per l’esordio contro il Monza di sabato sera.