L’Inter accelera per Arnautovic: accordo imminente | CM.IT

In attesa di novità per l’affare Samardzic, l’Inter lavora ad un altro colpo in entrata: possibili novità per l’attaccante a stretto giro

Non c’è solo Samardzic nell’elenco delle priorità dell’Inter. Nelle prossime ore il club nerazzurro punta a chiudere anche per il nuovo attaccante.

È Marko Arnautovic l’obiettivo numero uno dell’Inter per il reparto avanzato. L’Inter ha sciolto le riserve e – al di là delle smentite di rito che arrivano da Bologna – è partito con decisione l’assalto all’attaccante austriaco che potrebbe così tornare a vestire la maglia dell’Inter dopo l’esperienza della stagione 2009/2010, quella del triplete, anche se non da protagonista per il giocatore ex West Ham.

L’Inter vuole chiudere a stretto giro la trattativa per far tornare a Milano l’attaccante austriaco, desideroso di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, con i nerazzurri che debutteranno in campionato sabato prossimo a San Siro contro il Monza di Palladino. In queste ore si sono registrati importanti passi avanti per condurre in proto l’affare.

Calciomercato Inter, Arnautovic più vicino: i dettagli

Le due società sono al lavoro per trovare l’accordo per il trasferimento dell’attaccante classe ’89, arrivato a Bologna due estati fa per circa 6 milioni di euro che il club felsineo versò nelle casse dello Shangai Port. Per chiudere l’affare, ora, esta da limare l’aspetto relativo ai bonus: l’idea dell’Inter è di chiudere sulla base fissa di 8 milioni di euro, arrivando a 10 con i bonus.

In questo modo l’Inter trarrebbe benefici anche sotto l’aspetto del bilancio, a patto che Correa venga ceduto in prestito in queste ultime settimane di mercato. La sensazione è che l’accordo possa essere trovato nelle prossime ore, anche domani o martedì, arrivando ad un accordo su cifra doppia come anticipato da Calciomercato.it. Arnautovic già nei prossimi giorni potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra.