Inter-Samardzic, via libera e giocatore avvisato

Resta in stand-by la trattativa tra Inter e Udinese per il passaggio di Samardzic in nerazzurro: e resta bloccato anche un altro affare

La prossima settimana sarà decisiva per conoscere l’esito della lunga trattativa per il passaggio di Samardzic all’Inter: trattativa legata ad un altro possibile trasferimento.

In casa Inter c’è attesa per capire quali saranno gli sviluppi e soprattutto quale sarà l’esito della trattativa per Samardzic. Una trattativa che ha registrato un deciso stop nelle scorse ore, in particolar modo dopo il cambio di procuratore, col padre del giocatore subentrato a Rafaela Pimenta. Dalla sponda nerazzurra di Milano filtra ottimismo in merito alla possibilità di condurre in porto la trattativa dopo aver trovato la quadra con l’entourage del calciatore.

Ora l’Inter attende una risposta dall’entourage del giocatore domani, o al limite a metà settimana. Quello sarà il momento decisivo per definire la trattativa che, in qualche modo, conoscerà la parola fine da qui a qualche giorno. Una trattativa che vede coinvolto anche Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e che dovrebbe finire a Udine nell’ambito dell’affare Samardzic.

Calciomercato Inter: l’affare Samardzic e la situazione di Fabbian

L’Udinese spera di poter ingaggiare comunque Fabbian, a prescindere da come finirà la vicenda legata a Samardzic. Il club friulano, infatti, vorrebbe slegare le due operazioni, finora collegate tra loro.

Così come deciso per Samardzic, le due società hanno lasciato a Giovanni Fabbian la possibilità di tornare a casa in attesa di ulteriori sviluppi sulla trattativa. Samardzic ha deciso di restare ancora a Milano, resta da capire la posizione e il futuro di Fabbian.