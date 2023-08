Attesa per Samardzic, la posizione dell’Inter dopo lo stop

Samardzic aspetta novità dopo che la trattativa con l’Inter si è arenata: la posizione della società nerazzurra

Un altro giorno senza firma in attesa di una novità per Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, che ha sostenuto anche le visite mediche con l’Inter, è finito in un vero e proprio giallo di mercato.

I fatti sono noti, con il cambio di procuratore – il padre che ha preso il posto di Rafaela Pimenta – che ha fatto stoppare una trattativa che era già chiusa. La società nerazzurra resta cautamente fiduciosa che l’affare alla fine si chiuderà e verrà trovata la quadra con l’entourage del calciatore. L’Inter aspetta, vuole una risposta tra lunedì e metà della prossima settimana quando arriverà il momento del definitivo dentro o fuori.

I contatti continueranno per questo nei prossimi giorni, con l’Udinese che spinge con gli agenti per far rispettare l’accordo. In ogni caso, anche se dovesse alla fine saltare completamente il passaggio di Samardzic in nerazzurro, i friulani vorrebbero comunque prendere Fabbian, slegando a quel punto le due operazioni.