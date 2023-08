Rilancio Inter per Arnautovic: la risposta del Bologna

L’Inter non molla la presa per Marko Arnautovic e presenta una nuova offerta al Bologna: la risposta del club di Saputo

È Marko Arnautovic l’attaccante che l’Inter vuole regalare il prima possibile a Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro aspetta un rinforzo in un reparto che ha visto gli addii di Dzeko e Lukaku, con l’arrivo finora del solo Thuram.

Con Correa anche in uscita, ecco la necessità – quasi impellente – di individuare un nuovo acquisto per l’attacco. Tra Balogun, Morata e Taremi, il nome più ‘caldo’ al momento è quello del bomber austriaco del Bologna.

Il club rossoblù ha una posizione netta al riguardo: Arnautovic non si vende, come raccontato da Calciomercato.it, a meno che non arrivi una proposta davvero importante. Non lo è quella che, stando a ‘Gazzetta.it’, ha presentato l’Inter: otto milioni di euro l’ultima proposta che da Milano è stata recapitata a Bologna, ma dalla città delle Torri è arrivato un nuovo no.

Calciomercato Inter, si insiste per Arnautovic: le cifre

Stando a quanto riferisce la rosea, la società nerazzurra è fiduciosa che la trattativa possa sbloccarsi e vuole regalare il calciatore a Inzaghi prima dell’inizio del campionato.

Per far cadere il muro rossoblù, sono pronti ulteriori rilanci per arrivare – con bonus facili – a superare la doppia cifra, sperando poi che la volontà del calciatore (che ha già detto di voler lasciare Bologna per tornare all’Inter) faccia il resto.