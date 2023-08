Bufera Bonucci, la Juve alza la voce: comunicato UFFICIALE

La Juventus risponde alla presa di posizione dell’AIC sul caso Bonucci: il comunicato della società bianconera

È scontro totale tra la Juventus e Leonardo Bonucci. Dopo l’intervento dell’AIC a favore del calciatore, è arrivata a stretto giro di posta la replica della società bianconera.

La Juventus ha voluto chiarire la propria posizione con un comunicato stampa in cui “ribadisce con forza la correttezza del proprio operato nei confronti di tutti i calciatori tesserati cui – si legge nella nota diramata dalla società – sono riconosciuti e garantiti pienamente tutti i diritti previsti dall’Accordo Collettivo di categoria”.

Dopo questa premessa il club si dice pronto – laddove necessario – “a difendere la piena legittimità del proprio comportamento nelle sedi competenti”. Nello stesso comunicato la Juve chiede anche una rivisitazione delle normative attuali, auspicando “che la problematica della definizione di un corretto bilanciamento tra diritti dei calciatori e esigenze dei Club possa essere definitivamente affrontata e risolta nell’ambito della negoziazione del nuovo Accordo Collettivo tra AIC e Lega Nazionale Professionisti Serie A ” che dovrà partite in vista della prossima stagione (2024/2025).

Caso Bonucci, botta e risposta AIC-Juventus

Il caso Bonucci da settimane agita le giornate della Juventus. La società ha deciso di non fare più affidamento sull’ormai ex capitano, con un contratto fino al prossimo giugno. Da qui la decisione di non portarlo nella tournée estiva e di non fargli disputare le amichevoli.

Il calciatore ha risposto inviando una PEC alla società e questa mattina è intervenuto anche Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, chiedendo il reintegro di Bonucci e parlato di “dignità calpestata”.

Una presa di posizione alla quale ha fatto seguito la nota ufficiale della Juventus che difende il proprio operato, si dice pronta a difendersi in ogni sede e chiede un più corretto equilibrio tra diritti dei calciatori ed esigenze dei club.